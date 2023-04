Naruto: finisce il sondaggio mondiale di popolarità, ecco chi ha vinto e la top 99

Per celebrare Naruto, uno dei manga e anime più longevi e popolari di sempre e non soltanto in Giappone, a inizio 2023 è stato lanciato Narutop99, un sondaggio di popolarità su scala mondiale che vede quindi tutti i fan del mondo a votare il loro personaggio preferito e lo scontro più bello.

Dopo qualche settimana di voto e qualche mese di attesa, è stato finalmente rivelato il risultato del sondaggio di popolarità di Naruto. Ecco di seguito la top 20 dei personaggi più amati di Naruto:

Minato Namikaze; Itachi Uchiha; Sakura Haruno; Shisui Uchiha; Kakashi Hatake; Naruto Uzumaki; Sakumo Hatake; Sasuke Uchiha; Madara Uchiha; Hinata Hyuga; Obito Uchiha; Jiraiya; Shikamaru Nara; Tobirama Senju; Gaara del Deserto; Hashirama Senju; Deidara; Neji Hyuga; Sasori della Sabbia Rossa; Rock Lee.

Il resto delle posizioni, fino alla novantanovesima, è disponibile nel tweet in basso. Come si può vedere, il protagonista si è piazzato appena fuori dalla top 5 mentre in cima sono arrivati due personaggi che si contendevano fin dal primo giorno il trono: il quarto Hokage e il famigerato Itachi. A sorpresa, invece, il terzo posto di Sakura, che conquista il bronzo dopo aver primeggiato invece nelle lotte. Nella top 99 si vede comunque la presenza di personaggi importanti del calibro di Asuma, Nagato, Kisame, Killer Bee e tanti altri. Concordate con queste posizioni?

Il vincitore Minato Namikaze sarà il protagonista di un capitolo autoconclusivo che verrà pubblicato nei prossimi mesi e disegnato da Masashi Kishimoto in persona. Invece, tutti i primi classificati sono stati messi al centro di un'immagine. Contemporaneamente, è stato eletto anche lo scontro più bello di Naruto, anche se ci sono state alcune accuse di manipolazione da parte dei fan.