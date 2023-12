Naruto: il folgorante Susanoo di Sasuke Uchiha nella statua di SNBR

Il clan Uchiha può vantare alcune delle tecniche più iconiche e potenti della serie di Naruto e tra queste spicca sicuramente il Susanoo. Descritto anche come valoroso dio delle tempeste, questa tecnica è la più potente tra i pochi ninja che hanno risvegliato lo Sharingan Ipnotico in entrambi gli occhi, e la sua forma è legata alle loro esperienze.

Visti i requisiti per evocare questo gigantesco umanoide fatto di chakra chi ci riesce è sopravvissuto e ha affrontato personalmente drammi e tragedie che hanno profondamente influenzato il suo cammino, e che comportano anche peculiarità alla forma del Susanoo. Pochi personaggi nell’universo ideato da Masashi Kishimoto possono vantare la varietà di poteri e capacità apprese da Sasuke Uchiha, e questo ha inevitabilmente portato ad un cambiamento radicale anche del suo Susanoo, addirittura in grado di volare grazie all’influenza del Rinnegan, di generare una spada, arma molto cara al personaggio, e persino usare un arco.

Prima di raggiungere, però, la sua forma definitiva, il Susanoo di Sasuke appariva come un umanoide con lunghi artigli, una maschera inquietante con un ghigno soddisfatto dipinto sul volto, e due corna quasi demoniache. Tale forma, incompleta, è stata immortalata dagli artisti di SNBR nella statua che potete vedere in calce, caratterizzata da una buona resa dei dettagli e degli effetti trasparenti del Susanoo e dei fulmini scatenati da Sasuke. Disponibile in diverse versioni, con o senza Susanoo e con l’aggiunta di una figure di Sasuke bambino, la statua arriverà sul mercato nella seconda parte del 2024, e sarà venduta ad un prezzo che va da 105 a 285 euro.

Per concludere, ecco uno splendido cosplay di Konan, l’angelo origami dell’Akatsuki, e vi lasciamo scoprire chi possiede lo Sharingan più potente di tutti nell’universo di Naruto.