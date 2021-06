Naruto: la follia omicida di Gaara del Deserto nella statua di Surge Studio

Uno dei personaggi che ci ha fatti innamorare dell'opera di Kishimoto, e in particolar modo dell'arco narrativo dell'esame chunin, è Gaara del Deserto. Divenuto Quinto Kazekage all'inizio di Naruto Shippuden, inizialmente il ninja del Villaggio della Sabbia era preda della follia omicida. Riviviamo i suoi primi giorni in questa figure.

Il giovane Gaara fu introdotto come un ragazzo spietato, pronto a uccidere chiunque incrociasse la sua strada. Il ninja della Sabbia, infatti, odiava chiunque, persino suo fratello Kankuro, arrivando a minacciarlo di morte diverse volte. L'unica persona a "tenerlo a bada" era sua sorella Temari. Dietro questo odio smisurato verso il mondo, però, c'era una ragione ben precisa.

Gaara era una Forza Portante, il Jinchuriki di Shukaku, il Demone Tasso Bicoda, e come Naruto era temuto dai suoi concittadini proprio per questo motivo. A differenza del biondo ninja di Konoha, però, Gaara non riuscì mai a trovare qualcuno che lo amasse. Anche la sua famiglia, infatti, lo tradì. A salvare Gaara dall'oblio ci pensò Naruto, al termine di una delle battaglie più memorabili della prima parte dell'opera di Kishimoto.

La statua da collezione realizzata da Surge Studio ci riporta proprio ai tempi in cui Gaara era un pazzo omicida. In preda alla voglia di sangue, Gaara è circondato dal suo Scudo di Sabbia, pronto a celebrare il Funerale del Deserto.

La figure, alta 41 centimetri e disponibile al preordine a un prezzo di 360 euro, nasconde due chicche imperdibili per gli appassionati di questo personaggio. Al di sopra dello Scudo di Sabbia vi è il Terzo Occhio, un occhio di sabbia con cui Gaara riesce a scrutare gli avversari. Ai suoi piedi, invece, troviamo una rappresentazione del Bicoda Shukaku.

