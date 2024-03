Naruto, i più forti Kage dei grandi villaggi ninja: da Naruto a Gaara

Nell’universo di Naruto la violenza e il pericolo sono all’ordine del giorno. Per questo i più grandi villaggi hanno organizzato una scala gerarchica istituendo le figure dei Kage, difensori del luogo, e spesso anche ninja più forti e preparati all'azione. Finora solo 27 ninja hanno ricoperto tale posizione, ed ecco i migliori 5, uno per villaggio.

Iniziamo da Yagura Karatachi del Villaggio della Nebbia, considerato la migliore forza portante della storia, vista la sua impressionante padronanza di Isobu, demone tartaruga tricoda, e la possibilità di usare l’immensa quantità del suo chakra. Yagura venne scelto come Quarto Mizukage, e sotto la sua amministrazione il villaggio della nebbia si espanse di molto, aggiungendo anche diverse isole del Paese dell’Acqua al suo territorio.

Passiamo al miglior difensore del Villaggio della Pietra, al terzo Tsuchikage Onoki. Apprendista del secondo Tsuchikage, Mu, Onoki è stato a lungo considerato come uno dei ninja più potenti del mondo, e tale titolo venne riconosciuto anche durante la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja, quando aveva 70 anni. Decenni di esperienza sul campo l’hanno reso un maestro dal livello inarrivabile nell’arte della Terra, e dobbiamo considerare, inoltre, che era uno dei pochissimi ninja a saper padroneggiare l’arte della Polvere, dalla potenza offensiva straordinaria.

Arriviamo al più potente ninja del Villaggio della Nuvola: il Terzo Raikage, dotato di una forza sovrumana, di abilità fisiche potenzialmente superiori a quelle degli altri Kage, e in grado di potenziarsi grazie all’Arte del Fulmine, ereditata poi da suo figlio, che venne considerato uno dei ninja più veloci della storia. Attraverso questa singolare arte, il Terzo Raikage è riuscito tagliare, grazie ad una lancia costituita di fulmini, le otto code del Gyuki, uno dei cercoteri più devastanti e potenti. Inoltre, va considerato il suo eroismo nel fronteggiare, per tre giorni consecutivi, oltre 10000 avversari durante la Terza Guerra Mondiale dei Ninja.

Il Villaggio della Sabbia presenta due Kazekage estremamente potenti: Gaara e il Terzo Kazekage. Gaara si è distinto sin da ragazzo, ottenendo il titolo quando aveva appena 14 anni, e sebbene abbia dimostrato un grande potenziale sia offensivo che difensivo, e un’ottima padronanza delle tecniche relative all’arte del magnetismo, il suo talento potrebbe non reggere il confronto col Terzo Kazekage. Infatti, è a lui se si deve la scoperta della Sabbia Ferrifera e all’apprendimento di un controllo della sabbia paragonabile a quello della bestia a una coda. La sabbia ferrifera è ancora considerata come una delle armi più letali del mondo ninja, in grado di tagliare con facilità persino dei massi.

Concludiamo con il miglior Hokage di Konoha: Naruto Uzumaki. Inizialmente il protagonista desiderava vestire i panni di Hokage solo per essere finalmente rispettato e riconosciuto dal resto del villaggio, visto l’isolamento sofferto durante l’infanzia per essere la forza portante della Volpe a Nove Code. Successivamente, però, Naruto comprese l’importanza di quel ruolo, e si impegnò a fondo a difendere i propri abitanti, fronteggiando avversari paragonabili a delle divinità in quanto a potenza, come Pain o Kaguya. Naruto si guadagna il titolo di Kage più forte nella storia di Konoha per aver saputo sfruttare al meglio tutte le sue potenzialità, raggiungendo varie forme devastanti, come la modalità dell’eremita delle sei vie.

