Naruto, tutte le forze portanti dalla più scarsa alla più forte

Al centro delle vicende di quasi tutto il manga, le forze portanti in Naruto hanno spesso un potere enorme, ma quali sono i loro livelli di forza? Vediamole tutte dalla più debole alla più potente, analizzando quelle viste nell'opera ancora vive o comunque gli ultimi possessori del Bijuu.

Cominciamo con Fuu, perché nel manga si vede poco o niente e il suo Bijuu è comunque una delle più deboli di tutte.

Discorso simile anche per Utakata, di cui vediamo poco ma sappiamo essere vissuto in un periodo molto sanguinoso per il Villaggio della Nebbia, quindi lo mettiamo un po' sopra.

C'è poi Yugito Nii, della quale vediamo qualcosa in più, era al livello di un jonin e sapeva utilizzare diverse tecniche come le unghie che si allungano tipo spade.

Mettiamo Han più in alto perché dai racconti sappiamo che era un ninja molto potente e riverito che utilizzava il vapore combinandolo con i suoi jutsu.

Roshi invece aveva un fortissimi Kekkei Genkai combinato con la lava e soprattutto con uno dei Bijuu più forti in assoluto.

Anche Yagura ha poco screen-time ma sappiamo che era un ninja davvero temibile.

Inseriamo poi Gaara sia per la sua potenza come ninja di base sia per la forza che poteva sprigionare con il suo Bijuu. Vi raccontavamo anche perché l'amicizia tra Naruto e Gaara è il cuore del manga.

Secondo posto per Killer Bee, il ninja che aveva il rapporto migliore con il suo Bijuu e sapeva sfruttarlo alla perfezione.

Chiudiamo con Naruto ovviamente, perché da quando lui e Kurama sono diventati amici non ce n'era più per nessuno. E infatti ecco tutti i Rasengan di Naruto dal più debole al più forte.

