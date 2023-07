Naruto: i nuovi Funko Pop Kurama Link Mode sono appena disponibili!

Funko Pop ha rilasciato nelle ultime settimane le immagini dei nuovi funko della collezione dedicata a Naruto: Shippuden. Si tratta di un'ambita esclusiva AAA Anime che è possibile preordinare sul sito Entertainment Earth fino a esaurimento scorte.

Pochi giorni fa è stata lanciata Hinata Hyuga with Twin Lion Fists (con Chase fosforescente), anch'essa un'esclusiva di Entertainment Earth. Questi Funko Pop esclusivi di Naruto arrivano dopo un'ondata che comprende i Pop di Kisame Hoshigaki e Zetsu di dimensioni super, un Naruto vs. Pain Pop Moment e quelli standard di Deidara, Orochimaru e Sasuke.

Di recente la serie è stata oggetto di discussione dopo aver stilato la lista di personaggi più odiati di Naruto. L'opera vanta di numerosi personaggi, molti dei quali risultano fastidiosi al pubblico mentre altri sono estremamente adorati.

Ad aprile, Funko ha rilasciato grandi ondate di figure Boruto: Naruto Next Generations e Naruto: Shippuden, ricche di esclusive. A giugno sono state aggiunte altre due esclusive all'elenco di Naruto, tra cui il primo Neji Hyuga Funko Pop (Byakugan) con la possibilità di ottenere un inseguimento che include il marchio della maledizione Hyuga.

C'è anche un Madara Uchiha mascherato che sembra strabiliante e sicuramente piacerà ai fan da casa. Entrambi i nuovi Funko Pop di Naruto sono un'esclusiva di Entertainment Earth che potete preordinare fino a esaurimento scorte, al momento disponibili solo in America.

Il protagonista di quest'opera è uno fra i più forti e su questo non ci si può discutere, ma quale sia il più forte fra Naruto e Rufy non si sa, eppure per quest'IA non c'è proprio storia!