Naruto: la furia del Kirin di Sasuke in questa figure da oltre 400 euro

All'interno di Naruto, il capolavoro ninja di Masashi Kishimoto, l'autore ci ha mostrato una serie di attacchi estremamente potenti, alcuni dei quali a dir poco straordinari anche a livello visivo. Uno di essi, senza alcun dubbio, è l'asso nella manica di Sasuke, il Kirin.

Le origini del Kirin sono radicate nella mitologia, una tradizione a cui Kishimoto ha spesso preso in prestito elementi per arricchire il proprio gioiellino. Secondo alcuni utenti, infatti, proprio il folklore spiegherebbe il motivo per il quale Itachi sia sopravvissuto al micidiale attacco di Sasuke, ovvero poiché la creatura non avrebbe ritenuto l'Uchiha colpevole da meritare del tutto la sua giustizia iraconda.

Ad ogni modo, Evil e XWL Studio hanno recentemente dato il via ad una collaborazione per realizzare un modellino in scala originale dedicato proprio all'asso nella manica di Sasuke. La figure in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è disponibile in due varianti: con il supporto del kirin o con una base più semplice. Nel caso della versione con più dettagli il prezzo si dovrebbe aggirare intorno ai 450 euro, anche se il costo totale verrà confermato nelle prossime settimane.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure realizzata in collaborazione da due compagnie? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.