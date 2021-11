Naruto: il futuro 7° Hokage in un modellino in scala 1:1 da 2000 euro

Naruto continua ad essere un franchise estremamente redditizio, una serie che nonostante sia di fatto terminata ormai diversi anni fa continua a far parlare di sé, merito soprattutto del seguito della storia che sta attualmente proseguendo nel suo diretto sequel spin-off incentrato sulla figura di Boruto.

Entrambi i titoli, infatti, stanno continuando a portare tra le casse di TV Tokyo ingenti somme di denaro e, di conseguenza, Studio Pierrot può continuare ad investire sul franchise continuando ad oltranza l'anime di Boruto: Naruto Next Generations con ulteriori episodi filler in attesa che il manga si porti nuovamente in avanti.

Ad ogni modo, la serie gode di un merchandising particolarmente importante, ricco di oggetti a tema tra modellini in scala e quant'altro. Ma a proposito di figure, CW Studio ha realizzato una vera e propria statua in scala 1:1 di Naruto, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Il ninja è infatti ritratto con lo stesso abbigliamento con il quale ha sfidato Pain, il tutto però con un'altezza di 1,92m (piedistallo compreso). Ovviamente un modellino di tali dimensioni gonfia abbondantemente il prezzo a oltre 2000 euro per un totale di appena 66 soli pezzi disponibili in tutto il mondo. La consegna è attesa durante il corso del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate della statua realizzata da CW Studio, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.