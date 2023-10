Naruto: Gaara del Deserto minaccioso e letale nella figure di SNBR

Apparso per la prima volta nel capitolo 35 di Naruto, nella saga di selezione dei Chunin, Gaara si è immediatamente distinto dagli altri. L’espressione minacciosa, la curiosa giara sulla schiena, e le incredibili capacità combattive e strategiche hanno fatto sì che si affermasse come uno dei giovani più promettenti, sebbene forse troppo crudele.

Anni dopo quel ragazzino così aggressivo, che non si faceva scrupoli a uccidere con la devastante tecnica del funerale del deserto, sarebbe però diventato il primo guardiano del villaggio della sabbia, venendo eletto come Quinto Kazekage. Nonostante la triste infanzia, e la paura che gli altri abitanti nutrivano nei suoi confronti, essendo la Forza Portante del Demone Tasso a una coda, una situazione molto simile a quanto avvenuto per Naruto.

Nel corso degli anni, infatti, proprio come il protagonista anche Gaara ha approfondito il proprio legame col demone, e di conseguenza anche apportato delle migliorie alle sue tecniche già piuttosto peculiari, legate alla sabbia. Per ricordare uno dei personaggi più sfaccettati e interessanti dell’universo di Naruto, apparso in rare occasioni nel sequel, gli artisti di SNBR hanno immaginato e realizzato la statua che potete vedere in fondo alla pagina.

Alta 31 centimetri, e caratterizzata dalla vasta presenza di sabbia, con i caratteristici simboli del demone Tasso, la figure presenta al centro un Gaara deciso, intenzionato a distruggere qualunque nemico. La qualità generale sembra buona, soprattutto per la resa della sabbia e l’attenzione al design di Gaara e della giara. La figure arriverà nel 2024, ma sono già aperti i pre-ordini per acquistarla al prezzo di 135 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

In conclusione, ecco uno speciale video di Shueisha dedicato al Rasengan, e vi lasciamo scoprire perché Naruto ha preso il cognome da Kushina anziché da Minato.