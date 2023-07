Naruto: Gaara sfida Kimimaro nella statua di HEX Collectibles

Universalmente riconosciuto come uno dei migliori battle shonen in circolazione, Naruto è tornato a infiammare il pubblico con i progetti speciali per il ventesimo anniversario dell'anime. Non saranno solo il manga one-shot su Minato Namikaze e il ritorno della serie prodotta da Studio Pierrot a celebrare questa ricorrenza, ma anche nuovi merch.

I nuovi episodi di Naruto faranno il loro debutto nel mese di settembre 2023. Prima, il pubblico avrà occasione di ricordare la serie shonen di Masashi Kishimoto con una grandiosa novità firmata HEX Collectibles. La società specializzata in statue da collezione commemorare il ventesimo anniversario di Naruto con un pezzo unico dalle caratteristiche eccezionali.

HEX Collectibles ha da poco presentato la Gaara Vs. Kimimaro Elite Dynamic Statue, una figure imperdibile per gli appassionati già disponibile al preordine sullo shop online Sideshow al prezzo di 785 dollari.

La figure ricrea una delle battaglie più epiche e memorabili della prima parte dell'opera, quella che coinvolge Gaara del Deserto e Kimimaro del clan Kaguya. In soccorso di Rock Lee della Foglia, colui che in futuro diventerà il Kazekage del Villaggio della Sabbia si fa perdonare per il suo passato sanguinario. Mentre il sottoposto di Orochimaru attacca sfruttando la sua abilità peculiare, la Forza Portante del Monocoda si difende circondandosi di sabbia. La statuetta è stata realizzata in scala 1:6 e si sviluppa in 24 pollici d'altezza, circa 60 centimetri.