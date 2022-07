Naruto: Gai come non lo avete mai visto in questa figure da 800 euro

L'immaginario di Naruto non è caratterizzato soltanto da abilità ninja in grado di scatenare contro gli avversari potenti arti illusorie o micidiali sfere in grado di distruggere enormi porzioni di territori, bensì anche dalle arti marziali. E chi, più di Gai, è a conoscenza dei segreti del taijutsu?

Ad essere onesti, lo scontro tra Gai e Madara è stato tra i più sensazionali della saga poiché per la prima volta vediamo un ninja, al di fuori dei canonici protagonisti, sferrare colpi così potenti da mettere in difficoltà persino il leggendario Uchiha. Lo stesso Madara fu costretto a riconoscere nel ninja di Konoha uno degli shinobi più forti di sempre, merito anche delle capacità di Gai tra i pochi individui a conoscere tutti i segreti degli 8 cancelli.

Non c'è da stupirsi che Tsume Art, uno degli studi di modellini in scala più popolari, abbia voluto dedicare al personaggio in questione una speciale statuetta, la stessa che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia grazie alla breve clip allegata. La figure in questione, proposta in scala 1/8 e con tanto di LED, è già disponibile al preordine con un acconto di 250 euro di cui ulteriori 550 da versare al momento della consegna, quest'ultima attesa intorno al primo trimestre del 2024.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.