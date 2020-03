Naruto: Gamabunta diventa un Venusaur in una splendida fan art

Pokémon e Naruto sono due brand nati nella seconda metà degli anni '90, a pochissimi anni di distanza. Il franchise dei mostriciattoli tascabili nasce infatti nel 1996 con due videogiochi per GameBoy mentre il ninja biondo debutta tre anni più tardi come manga su Weekly Shonen Jump. A venti anni di distanza, entrambi i brand sono ancora famosi.

I numerosi personaggi ed elementi inseriti da Naruto e Pokémon a volte causano delle similitudini e i fan ne approfittano spesso per dare sfogo alla fantasia e farne nascere degli incroci bizzarri e simpatici. Uno di questi vede l'illustrazione di Jarid Williams, utente di Reddit che ha deciso di creare un mash up tra il famoso Venusaur, terzo stadio di Bulbasaur, e Gamabunta, capo dei rospi di Naruto.

Come potete vedere nell'immagine in calce, Jarid Williams ha usato come base Gamabunta modificandone la palette di colori per passare dal rossastro al verde di Venusaur. La giacca, il coltello e la pipa rimangono pressoché identici mentre sulle spalle e sulla schiena si aggiungono l'enorme fiore con tanto di fogliame intorno che Venusaur utilizza per i suoi vari attacchi. Questo Gamabunta potrebbe fare da comparsa in Naruto?

Pokémon è alle prese con la nuova serie che ha esordito a novembre 2019 mentre il brand di Naruto prosegue già da qualche anno sia in formato anime che manga con Boruto: Naruto Next Generations. Il mangaka Masashi Kishimoto è invece impegnato nella serializzazione di Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru.