Naruto: La nuova generazione della Foglia - Ninja alle terme, il manga è su MangaPlus

Dopo l'esordio di Naruto: la storia di Sasuke su MangaPlus, un altro adattamento di una delle novel dell'opera di Masashi Kishimoto arriva sulla piattaforma digitale e gratuita di Shueisha. Il primo capitolo del manga Naruto: La nuova generazione della Foglia - Ninja alle terme è ora disponibile alla lettura.

Già adattato dalla serie anime di Boruto: Naruto Next Generations, il romanzo di Naruto: Konoha Shinden diviene ufficialmente una serie manga. Da quest'oggi è infatti possibile leggere gratuitamente il primo capitolo dell'opera scritta da Masashi Kishimoto e Sho Hinata e disegnata per l'occasione da Natsuo Sai (Psycho Pass) su MangaPlus.

La serie segue le vicende di Mirai Sarutobi, nipote del Terzo Hokage e figlia dei Jonin Asuma Sarutobi e Kurenai Yuhi, alla quale viene affidata una importante missione. Kakashi e Guy, ormai ritirati dalla attività di ninja, intendono godersi delle meritate vacanze. La loro nomea tuttavia attira sguardi indesiderati e la giovane Mirai ha il compito di difendere le due importanti personalità in un viaggio verso il Paese delle Terme. In questa storia che connette due generazioni di ninja della Foglia, i protagonisti affrontano una minaccia dal passato.

Al momento la serie manga è disponibile alla lettura solamente in lingua inglese. Un nuovo capitolo di Naruto: Kohona's Story The Steam Ninja Scrolls: The Manga uscirà ogni venerdì alle ore 17:00.