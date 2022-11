Naruto: la Nuova Generazione della Foglia alle Terme, un minaccioso ritorno?

Naruto ultimamente è un franchise in forte espansione. I fan direbbero che non c'è mai stato un momento migliore per scoprire il capolavoro di Kishimoto. Il brand è tornato alla ribalta grazie a due nuove serie spin-off. Uno di loro, Naruto: la Nuova Generazione della Foglia alle Terme, si concentra su Kakashi, Gai e Mirai.

Il primo capitolo ha regalato molte emozioni, come nella scena con Mirai e Shikamaru sensei. Naruto: la Nuova Generazione della Foglia alle Terme prosegue e i lettori sono sempre più incuriositi dallo sviluppo degli eventi. Le preoccupazioni dei fan volgono in particolar modo verso Mirai: infatti il Paese delle Terme è la patria di un famoso membro Akatsuki, ovvero Hidan, l'assassino di suo padre Asuna.

Se ricorderete di Naruto Shippuden, Hidan era un membro spaventoso e la sua devozione ai limiti del fanatismo per la divinità Jashin lo rese immortale. Il ninja uccise moltissimi innocenti nel tentativo di placare la sete di sangue di Jashin e la perdita di Asuma fu un momento straziante per i fan, quanto peggio visto che si è successivamente saputo che Kurenai era incinta. Ora la figlia di Asuna e Kurenai dovrà affrontare nuovi seguaci di Jashin. La ninja onorerà come si deve la memoria del padre?

Nel frattempo che fine ha fatto Hidan? Non si sa se il sanguinario ninja sia vivo o morto, secondo voi lo rivedremo in Naruto: la Nuova Generazione della Foglia alle Terme? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!