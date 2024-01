Naruto: tutti i genjutsu più potenti visti nel manga

Tra le tecniche più subdole e diabolicamente imprevedibili in Naruto, figurano indubbiamente i genjutsu. Le arti illusorie possono decidere anzitempo uno scontro, proprio perché agiscono sulla mente e sulla capacità del ninja di percepire sé stesso e i propri sensi, fino a perdere il senno. Ma quali sono i genjutsu meno contrastabili nel manga?

Generalmente chi controlla lo spettro psichico di un incontro, ha maggiori possibilità di uscirne vincitore. Certo, abbiamo visto con la nostra ricognizione sullo spirito della giovinezza in Naruto come alcuni shinobi quali Gai Maito e Rock Lee, seppur non possedendo alcuna abilità nelle illusioni o nei ninjutsu, sono stati in grado di trascendere ogni difetto e ostacolo per divenire dei punti di riferimento assoluti per il proprio Villaggio. Ma i due ninja della Foglia costituiscono, a tutti gli effetti, delle eccezioni, tanto che in moltissime battaglie del manga abbiamo visto trionfare chi più degli altri era abile a mantenere il proprio grado di controllo sulla realtà, una qualità tipica dei grandi utilizzatori di genjutsu, con particolare riferimento agli Uchiha.

È logico – se non addirittura scontato – che in una “classifica” delle migliori tecniche illusorie, prevalgano i jutsu derivati dallo sharingan. D'altronde l'abilità innata del clan Uchiha, unita al rinnegan, è in assoluto lo strumento di produzione ideale delle illusioni, sia per l'altissimo grado di precisione esibito, sia per la varietà e la potenza dei genjutsu che produce. Ecco allora che in una panoramica di questo tipo non si può che partire dallo Tsukuyomi. La celebre Luna Insanguinata ha costituito infatti il debutto nel manga di Naruto dello sharingan ipnotico, le cui funzioni possono essere attivate solamente da una manciata di Uchiha.

La prima volta che lo vediamo in azione è durante lo scontro tra Itachi - cioè il più raffinato utilizzatore delle arti illusorie – e Kakashi, con il primo che grazie all'ausilio di questa tecnica, arriva a soggiogare completamente la mente di un ninja fenomenale come il maestro del team 7. Non appena l'Uchiha attiva lo Tsukuyomi, il futuro Sesto Hokage si trova in totale balia dell'avversario, come se il suo corpo non riuscisse più ad astrarsi dalla sequela di illusioni in cui sta affogando, al punto che si immagina di essere trafitto da un numero altissimo di coltellate, che lo portano a soccombere di lì a breve. Una tecnica, questa, di per sé intrinsecamente diabolica, ma che si apre ad un'evoluzione: lo Tsukuyomi infinito, ovvero quella tecnica che pone sotto il proprio spettro illusorio l'intera realtà circostante, e di cui solo Kaguya e Madara sono stati storicamente in grado di attivare le funzioni.

Altro genjutsu formidabile non può che essere il Kotoamatsukami. L'arte illusoria, coniata dall'amico fraterno di Itachi, cioè Shisui Uchiha, è un jutsu dalla natura quasi incontrastabile proprio perché consente a chi lo utilizza di invadere la mente dell'avversario e di impiantare al suo interno falsi ricordi ed esperienze. In questo modo diventa possibile manipolare la vittima a proprio piacimento, spingendola a commettere delle azioni (anche mortali) contro la sua stessa volontà, dal momento che soggioga chi la subisce all'asservimento totale verso l'utilizzatore. E come abbiamo visto nella nostra ricognizione sui personaggi dai trascorsi più oscuri di Naruto, è stata proprio la pericolosità della tecnica a spingere Danzo a rubare l'occhio di Shisui e a costringerlo infine al suicidio. Non prima però che il geniale Uchiha consegnasse la propria tecnica ad Itachi, con la quale il fratello di Sasuke riuscirà a sottrarsi al controllo dell'Edo Tensei durante la Guerra Ninja.

Proprio in riferimento a Danzo va ricondotto l'uso di un altro genjutsu incredibile, come l'Izanagi, attraverso il quale l'utilizzatore estende l'illusione alla realtà stessa in modo da prevenire qualsiasi possibile contromossa dell'avversario. Generalmente viene usata per trasformare una ferita in un'illusione, in modo da guarire senza l'uso di unguenti medici. All'Izanagi poi fa da contralto la sua tecnica gemellare, cioè l'Izanami, che permette a chi la usa di alterare le sensazioni fisiche di un persona, con l'avversario che è così costretto a combattere nella sola dimensione mentale, senza riuscire a muovere il proprio corpo nella realtà. Itachi non a caso l'ha definita la tecnica “che decide il destino”, ma l'utilizzo dell'Izanami comporta un grande sacrificio: la perdita di uno sharingan.