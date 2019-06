Naruto, in Giappone pronto l'evento per celebrare i vent'anni della serie

Sono trascorsi esattamente 20 anni da quando per la prima volta venne presentato al mondo intero il mondo di Konoha, con tutti i suoi ninja e con i vari villaggi nascosti. Naruto è diventato talmente popolare da aver ottenuto una vita più che longeva. E non sembra volersi fermare. Per questo per i 20 anni ci sarà una grande festa.

A svelare qualche dettaglio in più sulla celebrazione ci ha pensato Crunchyroll, che ha svelato qualche novità riguardante la Naruto To Boruto The Live 2019, l'evento che celebrerà i 20 anni della serie. Innanzitutto sappiamo le date: il 5 e il 6 ottobre di quest'anno, con i biglietti che inizieranno a essere venduti dal prossimo 17 giugno. Crunchyroll ha anche sottolineato che l'evento conterrà delle performance live dei musicisti che hanno già lavorato alle colonne sonore sia di Naruto che di Boruto, insieme a tutto il cast che ha doppiato i vari anime. Ovviamente durante l'evento ci sarà la possibilità di acquistare vari oggetti legati al merchandising della serie, sospinti anche dall'apertura del primo parco a tema e anche del primo ristorante di ramen dedicato a Naruto.



Originariamente creato da Masashi Kishimoto, Naruto ha debuttato su Weekly Shonen Jump nel 1999, esattamente 20 anni fa. Con l'avvento di Boruto: Naruto Next Generation, il focus della saga si è spostato sul figlio di Naruto, pur mantenendo ben alta l'attenzione sulle vicende che riguardano il ninja che vent'anni fa era appena un ragazzino, pronto a diventare un ninja dal grande onore e vivere un'avventura che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ora finalmente in Giappone, al Makuhari Messe Event Hall, sarà possibile celebrare il suo ventesimo compleanno.