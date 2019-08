Naruto: un giocatore di rugby evoca lo Sharingan e il Rinnegan di Sasuke

Gli anime e i manga ormai sono diventati sempre più pop, ritagliandosi uno spazio non più solo limitato a quelli che venivano considerati nerd e otaku, ma anche ad altre categorie di persone. Ciò è dovuto alla popolarità di serie come Dragon Ball, ONE PIECE e Naruto che hanno creato un nuovo immaginario collettivo grazie alle loro caratteristiche.

Per questo non c'è da stupirsi se anche alcuni giocatori della la NFL, ovvero la National Football League, si arricchiscano di accessori che richiamino a questa cultura. Il giocatore dei Cleveland Browns, Myles Garrett, aveva già stupito i suoi fan con un visore dedicato a una delle scene più iconiche di Dragon Ball Z.

Ora Myles Garrett lo rifà, ma spostandosi da Dragon Ball Z a Naruto. Stavolta sul suo visore compaiono due delle arti oculari più potenti di tutto il manga: il Rinnegan e lo Sharingan. Garrett ha preso spunto dagli occhi del famoso Sasuke Uchiha, inserendo sull'occhio destro il Mangekyou Sharingan e sul sinistro il Rinnegan. Sarà riuscito a terrorizzare gli avversari con le sue tecniche?

I fan stanno amando questi riferimenti al mondo degli anime e manga che stanno spuntando in ogni dove, come anche uno degli ultimi diventati virali mentre un ragazzino in un parco divertimenti imita una tecnica di Naruto.