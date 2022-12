Naruto: un giovane Naruto Uzumaki nella dettagliata figure di DL Studio

La storia di Naruto ha mostrato la crescita di un ninja rimasto orfano e discriminato da gran parte degli abitanti di Konoha fino a loro guida e protettore principali nei panni di Hokage. Per ricordare le origini della serie gli artisti di DL Studio hanno realizzato una magnifica statua da collezione con dettagli che colpiranno gli appassionati.

Oltre all’evoluzione del personaggio principale anche l’opera di Masashi Kishimoto ha intrapreso un nuovo percorso, attraverso il sequel ufficiale, Boruto, che solo a partire dal capitolo 52 è effettivamente tornato ad essere gestito dall’autore originale. Attualmente Naruto ricopre un ruolo marginale, avendo perso i poteri legati al chakra della Volpe a Nove Code dopo il sacrificio di quest’ultima per mantenerlo in vita dopo la battaglia contro Jigen-Isshin Otsutsuki.

Tuttavia, per ricordare quei giorni in cui Naruto era ancora un ninja pieno di energie e speranze per il futuro, e sottolineare le sue origini come Forza Portante della volpe, DL Studio ha realizzato la splendida figure che potete vedere nelle immagini in calce. Alta 33 centimetri, e in arrivo nel secondo trimestre del 2023, la statua si presenta su una base lignea dove è appoggiato uno dei rotoli delle varie tecniche apprese dal protagonista e Gamakichi.

A colpire è la possibilità di cambiare i volti di Naruto, da sorridente ad aggressivo, con i lunghi canini e gli occhi rossi causati dal chakra della Volpe, e anche alcuni oggetti tipici del protagonista: l’immancabile ramen, il portamonete a forma di rospo e un ghiacciolo, oltre al Rasengan nella mano destra. Per chi fosse interessato ad acquistare il prodotto, è già possibile prenotarlo al prezzo di 210 euro.

In conclusione, ricordiamo che in questi giorni si sta svolgendo il sondaggio di popolarità internazionale di Naruto, e vi lasciamo scoprire come Sasuke ha ottenuto il Rinnegan.