Naruto: un giovane Obito si prepara all'attacco nell'ultima action figure di SXG Studio

In attesa di conoscere nuove informazioni sul capitolo 45 di Boruto: Naruto Next Generations, continua la produzione di modellini in scala ispirati al capolavoro di Masashi Kishimoto. L'ultimo dei quali, un action figure dedicata al personaggio di Obito, davvero particolare.

Obito Uchiha è un personaggio complesso, segnato da un tragico evento che lo ha portato dritto tra le braccia di Madara, un potente ninja disposto a tutto pur di fare del giovane Uchiha un'arma per i propri piani. A causa di questo, il giovane Obito si ritrovò all'interno di un piano senza scrupoli, assumendo le sembianze di Tobi.

Il suo tragico passato è uno dei motivi che lo hanno reso un beniamino del pubblico, un ninja che alla fine, supportato da Kakashi e dalla nuova generazione, è riuscito a ritrovare la propria retta via e a difenderla in extremis anche con la vita. A tal proposito, SXG Studio ha realizzato per i fan di Naruto una nuova action figure, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae per l'appunto un giovane Obito pronto all'attacco mentre sfodera lo sharingan. Il tutto, inoltre, è accompagnato da un volto e dalle mani intercambiabili, nonché da un LED luminoso a colorare le fiamme.

La figure, dunque, è proposta al pubblico al prezzo di 164 euro, pur senza contare le spese di spedizione, e sarà disponibile all'acquisto nel terzo quadrimestre del 2020. Ad ogni modo, è possibile preordinarla sul sito ufficiale per non lasciarsi scappare il modellino in edizione limitata.