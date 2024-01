Naruto, Goku e Rufy diventano compagni di squadra di Messi in un fanedit fuori di testa

I fan degli anime e del calcio hanno recentemente riscoperto un montaggio di Lionel Messi che segna un gol con l'aiuto di Naruto, Rufy di One Piece e Goku di Dragon Ball. Il montaggio è stato pubblicato dall'utente di X Sergio Garcia e pubblicato il 13 novembre 2023.

Il montaggio mostra Messi che segna un gol per la sua squadra, l'Inter Miami. Rufy, Naruto e Goku appaiono come personaggi che aiutano Messi a segnare il goal. Il video è stato molto apprezzato dai fan degli anime, che lo hanno definito "creativo" e "entusiasmante".

Tuttavia, alcuni utenti hanno espresso opinioni diverse sulla scelta dei personaggi utilizzati nel montaggio, sopratutto dopo aver visto un secondo video crossover tra un calciatore e alcuni personaggi anime. Il video con protagonista Ronaldo pubblicato precedentemente infatti, mostrava il calciatore supportato nella sua azione da Vegeta, Sasuke e Zoro, i protagonisti secondari delle loro opere. Questo ha portato gli utenti a supporre che l'animatore stesse cercando di mostrare come Messi sia superiore a Ronaldo. Infine, altri fan ancora hanno espresso il loro disappunto ritenendo che, al posto di Dragon Ball, avrebbe dovuto essere utilizzato Bleach, il manga di Tite Kubo, in quanto i "Big 3" delle serie anime sono per l'appunto Naruto, One Piece e Bleach.

In ogni caso non è la prima volta che il mondo del calcio e quello degli anime si mescolano. Molti campioni di questo sport infatti hanno esultato dopo un goal nella loro carriera con pose tratte da Dragon Ball, da Attack on Titan, da One Piece e da Naruto.

Indipendentemente dalle opinioni degli utenti, il montaggio di Messi è stato un successo. Ha dimostrato l'amore dei fan per gli anime e per il calcio, aprendo la strada a nuovi video simili.