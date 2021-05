Naruto: guardate questo tatuaggio di un fan dedicato al micidiale Sigillo del Diavolo

Sono passati diversi anni dalla conclusione del manga di Masashi Kishimoto, nonostante questo sono ancora numerosi gli appassionati che si dedicano a fan art e cosplay dei personaggi di Naruto. Un utente di Instagram ha invece condiviso il suo tatuaggio incentrato sul Sigillo del Diavolo.

In calce alla notizia trovate la foto condivisa dall'account @mrpinksxx, che ha deciso di farsi tatuare il demone collegato al Sigillo del Diavolo, tecnica potente vista nelle puntate e nelle pagine dell'opera di Masashi Kishimoto. Una delle prime volte in cui è stato presentato il Sigillo del Diavolo è stato durante lo scontro tra il Terzo Hokage e Orochimaru, durante l'esame di selezione dei Chunin. Nonostante il potere dell'abilità, è stata usata poche volte dai vari ninja del manga: il demone infatti non consumerà solo l'anime del bersaglio del Sigillo, ma finirà per imprigionare anche quella del suo evocatore, che non potrà far nulla per salvarsi. Il tatuaggio del post di Instagram ci mostra il momento in cui il Quarto Hokage Minato evoca il Sigillo del Diavolo per legare l'anima della volpe a nove code per metà dentro di lui e per metà dentro suo figlio Naruto.

