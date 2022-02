Naruto e Haikyuu!! arrivano su ANiME GENERATIONS di Yamato Video

Sbarcato a fine 2021 su Amazon Prime Video, ANiME GENERATIONS, il canale dedicato all'animazione giapponese di Yamato Video, si espande sempre di più. Come un fulmine a ciel sereno, arriva la notizia che due importantissime serie si aggiungono all'offerta.

Sui propri social network ufficiali, il distributore italiano ha rivelato che, sul catalogo di ANiME GENERATIONS, arrivano Naruto e Haikyuu!! L'asso del volley. Queste, si aggiungono alle serie anime annunciate da Yamato in precedenza, come Assassination Classroom.

Visto il grande sostegno che il pubblico ha riserbato al progetto, Yamato Video ha deciso di ringraziare investendo sull'acquisizione dei diritti dei due anime. Entrambe, saranno disponibili, nella versione doppiata in italiano, a tutti gli abbonati di Amazon Prime Video.

Per quanto riguarda Naruto, pare che al momento saranno pubblicate le prime due stagioni, mentre per Haikyuu!! dovrebbe trattarsi dell'intera Stagione 1. A proposito dell'anime sulla pallavolo, solamente poche ore prima erano stati annunciati altri doppiatori italiani per Haikyuu!!.

Ma gli annunci Yamato Video non finiscono qui, poiché lo stesso distributore ha annunciato che bolle altro in pentola. Quali annunci dovremo aspettarci nel corso delle prossime settimane? Nel mentre, fateci sapere se siete abbonati al servizio, oppure lo avete provato sfruttando il periodo di prova gratuito di 14 giorni.