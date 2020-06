Naruto: Hashirama Senju prende forma in questa splendida statua da oltre 350 euro

Il grande e ricco franchise di Naruto è indubbiamente uno dei più importanti brand dell'industria anime/manga, un'epopea che grazie al duro lavoro di Masashi Kishimoto ha visto il sopraggiungere di milioni e milioni di fan, tra lettori e spettatori, tutt'ora estremamente interessati alle nuove produzioni dedicate all'IP.

Tra manga, serie animate, pellicole, videogiochi e molto altro ancora, la ricca fanbase ha sempre avuto nuove opere con cui intrattenersi, il tutto nel mentre che cosplay e fanart d'incredibile qualità sono andate moltiplicandosi sui social network più famosi. Visto il successo riscosso, sempre più compagnie si sono volute lanciare nella realizzazione di gadget a tema, prodotti pensati per conquistare l'attenzione dei collezionisti più accaniti.

Questa volta, però, sono stati i ragazzi di Chikara Studio ad aver conquistato l'attenzione del pubblico, il tutto grazie alla presentazione di una magnifica statua a tema Naruto e specificatamente dedicata a Hashirama Senju. Come potete visionare dalle immagini poste a fondo news, il lavoro si caratterizza per una grande quantità di dettagli, con il nostro ninja pronto a sferrare quello che parrebbe essere un devastante attacco. Secondo quanto annunciato, la statua - le cui dimensioni saranno pari a 46x45x45cm - verrà messa in vendita a un prezzo pari a 360 euro, il tutto senza contare i costi di spedizione. La compagnia ha inoltre fatto sapere che i preordini sono già aperti, con uscita prevista per il quarto trimestre del 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente è stata anche presentata anche una splendida figure a tema Naruto e dedicata a Kakashi.