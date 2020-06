Naruto: Hashirama Senju si scatena in una figure in edizione limitata da oltre 360 euro

Il Primo Hokage è uno dei ninja più affascinanti e misteriosi dell'intero immaginario di Naruto, caratterizzato in vita dalla volontà di fermare le atrocità dalla secolare guerra tra i Senju e gli Uchiha di Madara. Fu soltanto grazie alle proprie capacità diplomatiche che riuscì, insieme all'amico e rivale, a fondare il Villaggio della Foglia.

Ad ogni modo, nonostante le straordinarie capacità di mediazione mostrate dal ninja, Hashirama fu anche un vero e proprio genio del combattimento, un uomo in grado di sconfiggere più volte persino gli straordinari poteri di Madara Uchiha. E solo grazie ai suoi sforzi egli riuscì a fermare l'amico e la Volpe a Nove Code dalla distruzione totale di Konoha.

Ad ogni modo, proprio in onore di queste doti da guerriero, Chikara Studio ha voluto omaggiare il celebre Hokage in una splendida figure, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, in cui il ninja è ritratto mentre sta per lanciare all'attacco una delle tecniche delle Arti del Legno. Il modellino in scala, proposto in rapporto 1:5, è alto ben 46 cm ed è proposto in un'edizione limitata di soli 228 pezzi in tutto il mondo. La statuetta è già preordinabile sul sito ufficiale al prezzo di 360 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione.

Ma a proposito di splendide figure a tema Naruto, cosa ne pensate di questo modellino in scala di Jiraya e di questa statuetta dedicata al Susanoo di Madara? Fateci sapere se vi piace l'ultima creazione di Chikara Studio con un commento qua sotto.