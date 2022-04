Naruto, Haykyuu!! Stagione 2 e I Cavalieri dello Zodiaco arrivano su ANiME Generation

Quello di maggio 2022 sarà il mese più hot per ANiME Generation. Sul canale tematico di Yamato Video, disponibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, debutterà un trittico di serie anime imperdibili.

Dal 1° maggio, il canale interamente dedicato agli anime di Prime Video accoglie le prime due stagioni di Naruto interamente doppiate in lingua italiana. Come precedentemente rivelato, la serie è stata interamente rimasterizzata in HD e verrà pubblicata integralmente, cioè senza censure. In questa prima parte della storia, gli spettatori vengono introdotti al mondo ninja dell'opera e fanno la conoscenza dei protagonisti della Squadra 7. A doppiare Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi sono rispettivamente Leonardo Graziano, Alessandro Rigotti, Emanuela Pacotto e Claudio Moneta.



Tra gli anime da seguire a maggio su Prime Video c'è anche I Cavalieri dello Zodiaco, l'iconico shonen di Masami Kurumada. Per la prima volta in streaming in Italia, gli appassionati potranno rivivere l'iconica battaglia per l'armatura d'oro del Sagittario e la scalata delle dodici case.



In precedenza, ANiME Generation ha accolto Haikyuu!! e i suoi OAV. A maggio, debutta la seconda stagione anime doppiata in italiano. Tra i nuovi innesti del voice cast, ci sono Erica Laiolo, Elisa Giorgio e Gianluca Iacono, interpreti rispettivamente di Hitoka Yachi, Saeko Tanaka e Kanji Koganegawa. E voi, quale tra queste tre serie seguirete per prima?