Naruto: Hinata è più agguerrita che mai in questa splendida figure

Tra le produzioni più importanti della nostra industria, una delle maggiormente conosciute è indubbiamente Naruto, franchise che nel corso di questi lunghissimi anni ha saputo conquistarsi le attenzioni di milioni e milioni d'utenti, prima attraverso l'opera cartacea e successivamente grazie a un adattamento animato.

Nonostante l'opera principale sia oramai conclusa da tempo, la serie non ha mai perso il suo smalto agli occhi del pubblico e anzi, il sopraggiungere di Boruto: Naruto Next Generations ha dato ulteriore linfa vitale all'opera - come visionabile dai cosplay e dalle fan art che ogni giorno popolano il web -, seppur ovviamente non siano mancate alcune critiche anche piuttosto accese. Il successo riscosso e mai perduto ha così portato svariate compagnie a lanciarsi nella realizzazione di gadget a tema pensati per attirare l'attenzione dei collezionisti più accaniti.

Tra le tante, figura anche Gals DX, società tornata recentemente sotto i riflettori grazie alla presentazione di una splendida figure a tema Naruto e specificatamente dedicata a Hinata, uno dei personaggi più amati e famosi della serie. Come visionabile dalle immagini poste a fondo news, il lavoro si caratterizza per una grande attenzione ai dettagli e mette in mostra l'affascinante ninja pronta a sferrare un micidiale attacco contro un qualche sventurato avversario. Purtroppo, attualmente non è stato ancora rivelato il prezzo del tutto, ma in compenso la compagnia ha fatto sapere che i preorder verranno aperti questo due ottobre, giorno in cui verranno svelate tutte le informazioni ancora mancanti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che recentemente è stato svelato anche un incredibile mezzo busto a tema Naruto e specificatamente dedicato a Namikaze Minato.