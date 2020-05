Naruto: Hinata diventa un ANBU in una fan art di BOXENZ

Agli inizi del mondo di Naruto sapevamo ben poco sull'effettiva potenza degli ANBU, squadra speciale di ninja che si occupavano delle missioni più pericolose. I ninja in questione sono tra i più esperti del villaggio e tra essi ci sono stati anche personaggi di grande fama come Kakashi Hatake, Itachi Uchiha, Zabuza Momochi e altri.

Per molto tempo, i fan di Naruto hanno provato a immaginare i loro beniamini in questa squadra speciale. Al giorno d'oggi sappiamo però che Naruto Uzumaki e compagni non entreranno a far parte di questo gruppo e anzi il periodo di pace in Boruto: Naruto Next Generations ha completamente rimosso questa possibilità.

Il fan BOXENZ pensa però a un futuro alternativo del mondo di Naruto, dove Hinata Hyuga fa parte della squadra ANBU. Con un'illustrazione postata su Reddit e che è diventata virale nel giro di poche ore, Hinata indossa la tipica divisa del gruppo di ninja che agisce nell'ombra. La vediamo portare una maschera sul lato della testa mentre davanti ha l'armatura violacea che copre il petto, più una spada dietro le spalle.

L'aspetto richiama molto quello visto in Naruto: Shippuden, con i capelli lunghi poco oltre le spalle. Vi piace questa particolare versione di Hinata? Vi siete poi mai chiesti perché Hinata ha i capelli corti nella prima serie animata di Naruto?