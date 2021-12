Naruto: Hinata in battaglia in questo cosplay strepitoso con il Byakugan

Hinata Hyuga è uno dei personaggi principali di Naruto, apparsa fin dalle prime battute del manga di Masashi Kishimoto. Ha avuto diversi momenti per mettersi in mostra, iniziando dall'esame chunin che la vide in azione contro il cugino Neji. Nel tempo è cresciuta, pur non essendo tenuta in gran considerazione nel proprio clan.

Nonostante la sua forza non eccezionale rispetto ai mostri sacri di Naruto, è stata l'unica a intervenire durante l'assalto di Pain al Villaggio della Foglia per salvare il protagonista quando questo iniziò a subire gli attacchi del capo dell'Akatsuki. Mossa dopo mossa, sprezzante del pericolo pur di salvare Naruto, riuscì parzialmente a liberare il ragazzo dalle aste che disturbavano il chakra e che lo tenevano imprigionato. Purtroppo non riuscì pienamente nel suo intento, finendo vittima del dolore di Pain, ma suscitò anche la rabbia di Naruto che poi attivò la trasformazione con il manto di chakra.

Quell'Hinata che diede il massimo pur di salvare Naruto ora torna in un cosplay di Anastasia. La cosplayer, che ha già prodotto tante foto a tema Naruto come il cosplay di Kushina in dolce attesa, è tornata a dedicarsi all'universo ninja di Masashi Kishimoto con un cosplay di Hinata Hyuga in battaglia, con Byakugan attivo e pronta a scatenare le sue tecniche.

La stessa cosplayer ha recentemente proposto anche un cosplay di famiglia con Naruto, Hinata e Kushina tutti insieme.