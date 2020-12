Naruto: Hinata festeggia il Natale in questo cosplay

Nonostante in Boruto ormai si limiti al ruolo di mamma e a prendersi cura dei suoi due figli, in Naruto: Shippuden Hinata Hyuga ha dimostrato quanto possa essere risoluta. La sua eterna storia d'amore con il Settimo Hokage ha lasciato un segno nei fan, che per omaggiarla le hanno fatto vivere lo spirito natalizio.

Con il Natale ormai alle porte, anche i ninja di Konoha sono pronti a festeggiare. E in particolare è a casa Uzumaki che si respira aria natalizia: pur di rendere felici Boruto, la dolce Himawari e il suo amato Naruto, Hinata si è travestita da Babbo Natale.

A immergere la moglie del Settimo Hokage nel clima natalizio è stata Megumi Cosplays, che sul proprio profilo Instagram ha condiviso alcuni scatti in cui la reinterpreta a modo suo. In questo cosplay la ragazza è riuscita a trasmettere tutta la dolcezza innata della mamma di Boruto.

Nonostante nell'opera di Masashi Kishimoto non abbiamo mai potuto ammirare i ninja del Villaggio della Foglia festeggiare il Natale, grazie al suo cuore gentile Hinata sembra perfetta per il ruolo di Babbo Natale. I suoi due bambini, e tutti i piccoli shinobi di Konoha, sono pronti a ricevere i loro doni. Tuttavia, per via del suo Byakugan nasconderle un pacco regalo sarebbe impossibile.