Naruto: Hinata Hyuga in un cosplay incantevole di Anastasia

C'è voluto molto tempo, ma Hinata Hyuga alla fine ha fatto breccia nel cuore di Naruto. Il loro rapporto è iniziato da quando erano bambini, da quando una piccola Hinata aveva difficoltà con i suoi allenamenti nel casato Hyuga e Naruto finiva per essere emarginato a causa della Volpe a Nove Code.

Con tanto imbarazzo e vergogna, Hinata non riesce mai ad avvicinarsi e a parlare più di tanto con Naruto. Rimarrà a osservarlo per lungo tempo, guardando come il ninja protagonista del manga di Masashi Kishimoto affrontava le difficoltà e non si abbatteva neanche nei momenti più bui. Prima di trasmettere davvero chiaramente i propri sentimenti c'è stato bisogno della battaglia con Pain, dove Hinata mise in gioco la propria vita per salvare Naruto.

Tutta la bontà di Hinata si intravede in questo cosplay che incanta di Anastasia. La cosplayer russa torna ancora una volta nel mondo di Naruto dopo un cosplay di Sakura al chiaro di luna. Le foto mostrano una Hinata davvero ben realizzata a partire dagli occhi, bianchi per il Byakugan, ma anche per l'abito e i capelli, con il personaggio che riesce a trasmettere una grande dolcezza.

Ma Hinata non è soltanto una ninja che rimane a osservare. Le sue abilità in battaglia sono ben note, ed ecco quindi un cosplay di Hinata in azione col chakra attivo.