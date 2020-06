Naruto: Hinata mette in mostra capacità e fisico nel cosplay di Toullaghoul

Dei ninja della foglia presentati in Naruto quelli più in risalto sono naturalmente i giovani genin che poi hanno composto l'ossatura dell'esercito del villaggio. Oltre il team 7, in Naruto abbiamo incontrato anche altri team come quello guidato da Asuma Sarutobi e quello di Yuhi Kurenai. In quest'ultimo c'è Hinata Hyuga.

La futura moglie di Naruto è sempre stata timidissima e ha più volte tentato di mettersi in gioco per il ragazzo di cui è innamorata. Dal timeskip che ha lanciato la serie anime Naruto: Shippuden, la ragazza è ulteriormente maturata ed è diventata ovviamente più bella. L'abbiamo infatti rivista con i capelli lunghi e una nuova divisa bianca e lilla, mentre risalta sempre il suo Byakugan.

La cosplayer Toullaghoul ha deciso di replicare questa versione di Hinata con un cosplay che potete vedere nelle foto in basso. Nella prima immagine, la ragazza ha deciso di presentare una Hinata Hyuga semplice con il suo vestito e una delle classiche pose dove unisce gli indici quando è imbarazzata. Nelle altre invece si sveste e indossa soltanto una maglia a rete che ricorda quella ninja, mentre utilizza dei sigilli per preparare alcune tecniche ninja.

Il mondo di Naruto continua a far parlare di sé anche ad anni dalla conclusione del manga principale, grazie anche al merchandising come questa statuetta di Hashirama Senju. Inoltre l'opera è stata al centro di una foto di John Boyega che sostiene il Black Lives Matter.