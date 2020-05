Naruto: una Hinata quasi nuda nel cosplay sexy di Giu Hellsing

Tra i fan del mondo di Naruto, Hinata Hyuga e Sakura Haruno hanno sempre suscitato molte discussioni. Ancora oggi infatti si pensa a chi sia la migliore tra le due ragazze. Di sicuro ad aver conquistato alla fine il cuore di Naruto è stata Hinata, grazie al film The Last: Naruto the Movie, ambientato tra i capitoli 699 e 700 del manga di Kishimoto.

Tra le doti di Hinata ci sono sicuramente anche quelle fisiche che l'hanno vista al centro di diversi sguardi indiscreti. E una cosplayer che ha deciso di entrare nel mondo di Naruto ha preso quelle caratteristiche e le ha spinte allo stremo nell'ultimo travestimento presentato sulla sua pagina Instagram.

Giu Hellsing è famosa per aver portato nella vita reale tante ragazze in modo sexy e stavolta è il turno di Hinata con un cosplay che la vede molto poco vestita. In fondo alla notizia trovate le ultime due aggiunte all'album Instagram di Giu Hellsing dove la sua Hinata, tolta la parrucca e le lenti a contatto che simulano il Byakugan, indossa soltanto un vestito a rete larga che mette in mostra tutte le curve del suo corpo. Non siamo sicuri che sotto i vestiti Hinata di Naruto Shippuden si vesta così, ma è sicuramente un punto di vista da osservare.

Oltre Hinata, Giu Hellsing ha realizzato Merlin da The Seven Deadly Sins, ma uno dei suoi cosplay più famosi è quello di Boa Hancock.