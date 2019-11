Naruto: Hinata prende vita grazie a questo strepitoso cosplay

Nel corso dei numerosi anni che hanno visto Naruto sulla cresta dell'onda, abbiamo avuto modo d'entrare in contatto con un'enormità di personaggi entrati di diritto nel cuore di tutti i fan, volti carismatici e dalla differente indole che hanno dovuto passarne di tutte i colori, non sempre riuscendo ad avere la meglio.

Grazie alle varie serie e pellicole dedicate al franchise di Masashi Kishimoto, i fan hanno infatti potuto vedere i loro personaggi preferiti in varie fasi della loro vita, dalla gioventù fino all'età adulta, con Boruto: Naruto Next Generations in particolare - ultima serie dedicata all'epopea di Naruto e, più in particolare, di suo figlio - entrato recentemente in un nuovo arco narrativo che ha portato Boruto a viaggiare indietro nel tempo.

Come facilmente immaginabile, con una community di lettori e spettatori tanto vasta, capita oramai giornalmente di ritrovarsi faccia a faccia con lavori dei fan pensati unicamente per mettere in mostra il proprio apprezzamento per la serie. Questa volta, però, a fare la parte del leone troviamo l'utente Instagram @kallisi_vamp, la quale ha deciso di omaggiare la serie pubblicando sul suo profilo uno spettacolare cosplay dedicato a Hinata Hyuga.

Il lavoro - visionabile a fondo news - mette in mostra un lavoro certosino che si caratterizza per tutti i dettagli del caso. Dagli indumenti ai capelli, fino poi agli occhi, quanto fatto ha saputo presentarci un lavoro finale davvero splendido e che, come facilmente immaginabile, ha saputo conquistare anche i cuori dei fan.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dell'anime Naruto Shippuden, opera che ha visto anche il sopraggiungere di un seguito intitolato Boruto: Naruto Next Generations.