Naruto: Hinata pronta allo scontro in questo cosplay di Anong

Anche se le donne in Naruto hanno un ruolo un po' marginale rispetto ai protagonisti maschi, sono diverse quelle che riescono comunque a mettersi in mostra in alcune fasi della storia di Masashi Kishimoto. A dare una forte spinta in avanti a Naruto è stata Hinata Hyuga che, durante lo scontro con Pain, mostrò un coraggio e un amore senza pari.

La kunoichi, pur non spiccando per abilità tra le fila del clan Hyuga, si rivelò essere molto capace nel taijutsu e nel controllo del Byakugan. Pur non potendo palesemente tenere testa al leader dell'Akatsuki, si fece in quattro per aiutare Naruto, forse facendo nascere in quel momento la prima scintilla d'amore del protagonista per lei, poi maturata e arrivata al culmine nel corso del film Naruto The Last.

La cosplayer tailandese Anongnoon ha deciso di portare al proprio pubblico un cosplay di Hinata Hyuga in versione Naruto Shippuden, quindi ormai pienamente adolescente, con il lungo abito viola e lilla e i capelli lunghi. Nella foto, spiccano gli occhi particolari dati dal Byakugan, mentre per il resto la cosplayer è riuscita a dare un effetto di fedeltà al personaggio tratteggiato da Kishimoto.

Un altro cosplay vede invece Hinata e Kushina con Naruto, mentre non mancano i cosplay di Hinata da Naruto the Last e quindi più adulta.