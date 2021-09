Naruto e Hinata insieme in questo romantico cosplay di coppia

Nel corso del manga, Naruto è stato sempre interessato romanticamente a Sakura, la quale però ha avuto occhi soltanto per Sasuke. Eppure Naruto, a sua volta, è stato oggetto di attenzione di Hinata Hyuga, arrivata addirittura a sacrificarsi per lui durante lo scontro con Pain. Alla fine dell'opera, è stata Hinata a conquistare il protagonista.

C'è voluto un po', ma gli eventi del film Naruto: the Last hanno portato ufficialmente alla formazione della coppia, che ha poi dato vita al protagonista di Boruto: Naruto Next Generations. Li abbiamo quindi visti insieme soltanto nella fase della tarda adolescenza/giovane età adulta, ma come sarebbero stati insieme durante gli eventi di Naruto: Shippuden?

La cosplayer russa Takeda ha deciso di farsi accompagnare per portare al pubblico un cosplay di Hinata e Naruto insieme con una foto dall'aria romantica. A destra vediamo Naruto che spicca con la divisa nera e arancione, indossata durante la seconda fase della storia dopo il timeskip, idem per Hinata che indossa un abito lilla e bianco, con i capelli blu molto lunghi e il Byakugan che le rende gli occhi bianchi. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Naruto?

C'è anche una proposta di Indi che ha realizzato un cosplay di Hinata da giovane.