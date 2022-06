Naruto: gli Hokage diventano Otsutsuki in queste fan art

Per lungo tempo si è pensato che il saggio dei sei sentieri, il creatore dei ninja, fosse una delle entità più alte e potenti del mondo di Naruto. In realtà, anche l'eremita, Hagoromo Otsutsuki, ha dovuto confrontarsi con esseri molto più potenti di lui. Nel finale di Naruto è nata così la faida con gli Otsutsuki.

Questo clan alieno è al centro di Boruto: Naruto Next Generations e quindi ancora una volta riveste il ruolo di villain. I tanti membri degli Otsutsuki hanno caratteristiche diverse e uniche, anche se sono tutti accomunati da una grande forza e dalla voglia di assorbire l'energia del pianeta così da diventare ulteriormente più forti. Ormai tutti sono riconoscibili per la pelle bianca, per occhi particolari e anche per altre caratteristiche facciali come corna e protuberanze di varia forma e tipo.

Come sarebbero queste caratteristiche degli Otsutsuki applicate agli Hokage? Il fan e illustratore Wis Nusantara ha preparato un video dove illustra questo mash up tra i due tipi di personaggi di Naruto. Si parte con Hashirama, il primo hokage, seguito poi da Tobirama, Hiruzen e via via tutti gli altri fino ad arrivare allo storico protagonista Naruto. Ecco così che tutti gli Hokage sono diventati Otsutsuki, tutti con le loro caratteristiche e unicità.



