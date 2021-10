Naruto: l'Hokage e Kurama partner micidiali in questa figure da quasi 600 euro

Con il suo attuale massimo capolavoro, Naruto, Masashi Kishimoto ci ha raccontato tutta la storia finora del suo omonimo protagonista dall'infanzia fino alla coronazione del suo sogno. In tutto questo lasso di tempo il ninja ha affrontato numerose sfide anche con il suo demone interiore, la Volpe a Nove Code.

Il mese corrente è stato caratterizzato da uno degli episodi più intensi in assoluto di Boruto che ha visto le drammatiche conseguenze dell'utilizzo della Baryon Mode. La puntata è divenuta così virale che persino la CNN Indonesia ha dedicato un servizio speciale. Non c'è da stupirsi, dunque, che alcune compagnie abbiano colto la palla al balzo per presentare al pubblico gli ultimi modellini in scala in dirittura d'arrivo.

Crescent Studio ha così mostrato nelle scorse ore l'ultima proposta dell'azienda, una statuetta dedicata proprio a Naruto e a Kurama insieme. La figure in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole apprezzamento in rete, merito di una cura ai dettagli maniacale e delle dimensioni di oltre 50 cm di altezza. Tutte queste attenzioni tendono tuttavia a far lievitare il prezzo a 590 euro a cui vanno ad aggiungersi le eventuali spese di spedizione, con la consegna prevista tra il primo e il secondo quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.