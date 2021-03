Naruto, il quinto Hokage al lavoro: un cosplay di Tsunade realizzato da Alina Becker

Tsunade è un personaggio presentato nel manga e anime di Naruto durante l'arco dei sannin, in cui si incontrarono proprio i tre ninja leggendari. Dopo la comparsa di Orochimaru e Jiraiya, lei era l'ultima del gruppo a dover fare la sua apparizione. Si mostrò come una donna giovanile e senza rughe, bionda e con un fisico prosperoso.

Sin dalle prime apparizioni mostrò di avere alcuni vizi, come il gioco, le scommesse e l'alcol. Ci sono stati vari cosplay di Tsunade che hanno messo in mostra in particolare il fisico del personaggio di Naruto. Ma c'è chi, come Japp Leack, alias di Alina Becker, che ha deciso di mostrare Tsunade in più modi.

Sull'account Instagram di Alina sono apparse varie foto con un cosplay di Tsunade diventate virali. In basso possiamo vedere le realizzazioni in questione, dove Tsunade è prima al lavoro nel suo studio portando avanti le varie pratiche burocratiche da Hokage, e poi è intenta a bere in un locale in stile giapponese, con tanto di bottiglia di sakè e coppetta.

Pensate che Alina Becker sia riuscita a immortalare i vari lati dell'Hokage del mondo di Naruto fedelmente? Un altro travestimento relativo al mondo dei ninja e che ha riscosso successo è stato il cosplay di Hinata Hyuga creato da Unique Sora.