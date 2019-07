Naruto: il quarto Hokage Minato Namikaze ha appena ottenuto un nuovo Funko Pop

Naruto è una delle serie più popolari al mondo, con tantissime copie vendute in ogni paese. Ora il franchise è ancora in corso con la serie Boruto: Naruto Next Generations, ambientato anni dopo le vicende della storia originale, ma i fan sono ancora legatissimi a quei personaggi che hanno reso storico il manga di Masashi Kishimoto.

Uno di questi personaggi è sicuramente il Quarto Hokage, un individuo leggendario e che con la sua aura misteriosa ha permeato tutta la prima fase della storia di Naruto. Con l'arrivo del flashback sulla Terza Guerra Mondiale Ninja prima e le storie narrate nel corpo di Naruto poi, si è scoperto tutto ciò che riguarda Minato Namikaze.

Tuttavia, la popolarità del personaggio non gli è mai valsa una propria versione Funko Pop. Un fan ha quindi deciso di ovviare momentaneamente al problema creando una propria statuetta in quello stile. Come potete vedere in calce, il fan IGvinylalchemist ha condiviso il suo Funko Pop personalizzato di Minato Namikaze.

Il ninja biondo indossa gli abiti da jonin, mentre sopra ha la famosa tunica da quarto Hokage. Non può poi mancare, nascosta parzialmente sotto i capelli, la bandana dei ninja di Konoha. In più, nella mano regge uno dei suoi letali kunai modificati che posseggono i sigilli per la Tecnica della Dislocazione Istantanea, grazie al quale è stato soprannominato "Il Lampo Giallo della Foglia". Se fosse in commercio, prendereste questa action figure legata a uno dei personaggi più forti di Naruto? Chissà se il personaggio riuscirà ad apparire in futuro negli spettacoli di Naruto: Song of Akatsuki.