Da Naruto ad Hunter x Huter: chi sono i villain preferiti dai fan?

Un'opera, soprattutto se di stampo shonen, fatica appena a reggersi sulle proprie gambe senza la presenza costante e fondamentale di un antagonista, motore chiave dell'intera narrazione. Da Hunter x Hunter, a Naruto fino a Bleach, scopriamo quali sono i villain preferiti dagli appassionati.

Mentre la rivista Newtype propone la propria personale classifica dei migliori personaggi, in rete si continua a discutere in merito agli antagonisti più iconici e straordinari degli anime. Dopo aver espresso le proprie preferenze in merito alla miglior interpretazione attoriale, scopriamo quali sono i villain più epici e apprezzati dalla community.

Non possiamo esimerci dal ricordare la caratura di personaggi come Aizen (Bleach), o persino il Re delle Formichimere, Meruem (Hunter x Hunter), personaggio dalla spiccata caratterizzazione. Il mondo dell'animazione, infatti, è caratterizzato da decine di antagonisti di assoluto spessore, anche al di fuori dal target shonen, come ricordiamo con Vicious in quel capolavoro meraviglioso di Cowboy Bebop.

Ad ogni modo, in calce alla notizia, vi abbiamo allegato alcuni dei nomi votati dai fan. Al solito, vi rimandiamo allo spazio dedicato ai commenti per condividere insieme a noi la vostra personale classifica dei migliori antagonisti degli anime. Ne approfittiamo per ricordarvi, a tal proposito, che il Coronavirus ha compromesso l'industria dell'animazione e, nei prossimi mesi, potremmo dover assistere a ulteriori rinvii.