Naruto: l'iconica foto del Team 7 riprodotta in un cosplay nostalgico

Con il concludersi dell'opera magna di Kishimoto, Naruto, e l'uscita del sequel, i tre protagonisti del Team 7: Sasuke, Sakura e Naruto, sono stati sostituiti da Boruto, Mitsuki e Sarada. Questo però non ha, di certo, fatto dimenticare agli appassionati il primo trio, quello che ha fatto innamorare tutti della serie.

Se siete appassionati dell'opera di Kishimoto, allora, conoscerete benissimo tutto ciò che i tre ragazzi hanno dovuto affrontare dall'inizio di Naruto, fino alla fine di Naruto Shippuden e, se state seguendo anche in sequel, saprete ciò che, ancora oggi, continuano ad affrontare e fare. Anche se per la maggior parte della serie principale i tre ragazzi sono stati separati, soprattutto con Sasuke, a causa del desiderio di vendetta che lo ha portato lontano dal Villaggio della Foglia, rivederli di nuovo insieme alla fine di Shippuden è stato qualcosa di davvero bello.

Con gli Ostustuki che minacciano ancora una volta la terra e la strada di Boruto che si delinea sempre più tormentata e difficile, alcuni fan hanno deciso di allentare la tensione realizzando un cosplay degno del Team 7 originale, il trio di ninja forse meno affiatato dell'intera saga, ma dal potenziale combattivo più alto di tutti.

Ebbene, come potete vedere dal post riportato in calce all'articolo, la cosplayer roxanne.kho, in collaborazione con altri tre artisti di Instagram, ha riprodotto una delle fotografie più iconiche dell'intera serie di Naruto e che racchiude, alla perfezione, la vera essenza del Team 7. Come si può vedere, non ci sono soltanto Sasuke, Sakura e Naruto, ma è presente anche il maestro Kakashi, ad arricchire ancora di più un quadretto perfetto.

