Naruto: che fine ha fatto quell'iconico accessorio del protagonista?

Nella tradizione del mondo ninja, gli shinobi dei vari paesi indossano dei coprifronti che ne indicano la provenienza e che certificano il loro ruolo. Quando la serie di Masashi Kishimoto è stata concepita, Naruto non era ancora un genin e al posto dell’iconico coprifronte di Konoha indossava un altro accessorio simile. Che fine ha fatto?

Nei primi capitoli della storia, Naruto era un teppista che combinava guai per attirare su di se le attenzioni dei cittadini del villaggio. Egli, era infatti la temutissima forza portante della Volpe a Nove Code, il demonio che pochi anni prima distrusse Konoha e portò al sacrificio del Quarto Hokage.

In quanto non ancora un ninja, ma solamente uno studente dell’Accademia, Naruto non possedeva un coprifronte. Il biondo eroe però desiderava con tutto il cuore quell’oggetto e per questo indossava un accessorio che in qualche modo lo ricordava.

Quando era ancora un bambino, sulla fronte, Naruto portava degli occhialini di colore verde, in netto contrasto con la tuta arancione e blu. Questi, sono poi stati indossati anche da Konohamaru e i suoi amici in quanto discepoli. Ma quando tornerà l'anime di Naruto?

Da quando il maestro Iruka ha donato il coprifronte della Foglia a Naruto, l'Uzumaki non ha mai più indossato gli occhialini, nemmeno in età adulta. Per quale motivo?

Questa, è stata una scelta specifica dell’autore. Masashi Kishimoto riteneva troppo complicato dover disegnare ogni volta quegli occhialini, troppo ricchi di particolari e meritevoli di troppa attenzione. Quando il mangaka si rese conto che disegnarli era troppo dispendioso in termine di tempo, decise di rimuoverli in favore del tradizionale coprifronte. Naruto inizialmente non doveva essere neppure un ninja, ma questa scelta in corso d’opera di Kishimoto ha contribuito a creare un design accattivante e iconico.

