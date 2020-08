Naruto: l'iconico Ichiraku Ramen potrebbe diventare un ufficiale set LEGO

Naruto , come molte altre serie anime, non ha mai ottenuto un merchandise ufficiale targato LEGO, e per questo motivo diversi appassionati hanno ricreato alcune ambientazioni con i mattoncini colorati più famosi del mondo, e di recente due fan del ninja hanno presentato un progetto inaspettato, capace di coinvolgere più di 9000 sostenitori.

Come potete vedere nel video legato alla notizia, ad essere presentato è stato l'incredibile set dell'iconico Ichiraku Ramen Shop, luogo d'incontro che molto spesso abbiamo visto sia tra le pagine del manga che nella trasposizione animata dell'opera di Masashi Kishimoto.

L'idea è nata da DadiTwins e David y Diego Escalona, che ha condiviso il video sul suo canale YouTube. Oltre ai modelli dei personaggi, realizzati molto bene, il colpo d'occhio finale sembra proprio ricordare quello dei set in edizione limitata firmati LEGO. Visto l'entusiasmo di molte persone per il progetto, l'azienda danese ha deciso di considerare la distribuzione sul mercato del set una volta raggiunti 10000 sostenitori.

Considerata la cifra attuale non manca molto, e sarebbe un evento incredibile per il mondo degli anime e manga, che riuscirebbero finalmente ad affermarsi anche nel mercato LEGO con dei prodotti ufficiali. Le figure comprese nel set sono: Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi Teuchi, Ayame e Iruka, ciascuna con due espressioni e degli accessori esclusivi.

