Naruto: Il celebre Mike 'Venom' Page sfoggia uno sfavillante cosplay di Itachi Uchiha

La storia degli Uchiha è molto sentita tra i fan di Naruto Shippuden, come dimostrano i numerosi cosplay di Obito. In particolare, tuttavia, ad aver conquistato il cuore del pubblico è quello del membro dell'Akatsuki più iconico e ambiguo dell'opera, nonché il fratello di Sasuke, Itachi.

Il passato del soprannominato "ninja traditore" è stato segnato da dolorose scelte, mettendo da parte i propri familiari e l'affetto per i propri cari per un compito superiore. Nonostante ciò, il personaggio è comunque riuscito a far breccia nella community, grazie a una caratterizzazione ben studiata ed emozionante, culminata nel fatidico combattimento contro Sasuke.

Per omaggiare Itachi, il famoso Kickboxer Mike "Venom" Page ha deciso di indossare un cosplay del personaggio durante un'uscita pubblica in Giappone la scorsa notte, ottenendo una standing-ovation clamorosa da parte del pubblico riunitosi per accoglierlo. Dalla clip in questione, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, Mike ne approfitta per sfoggiare anche la propria interpretazione della Naruto-Run, l'iconica corsa dei ninja nell'immaginario di Masashi Kishimoto.

Il siparietto, dunque, conferma la grande capillarità con la quale Naruto Shippuden è riuscito a invadere i cuori di numerosi appassionati, coinvolgendo persino alcune delle più grandi celebrità del mondo sportivo. E voi, invece, cosa ne pensate di questa curiosa scelta di Mike Page? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.