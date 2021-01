Naruto: Il protagonista raggiunge il livello di Jonin in una fan-art

Nel corso del manga Naruto il ninja biondo non ha mai superato il livello di Genin salvo poi diventare un Hokage nel sequel della storia, Boruto. Ecco però come un fan ha immaginato l'aspetto del ragazzo nei panni di un esperto Jonin.

Nella serie ideata da Masashi Kishimoto i ninja vengono identificati tramite alcuni ranghi con diverse denominazioni tra le quali spiccano: Genin, Chunin e Jonin. Molti lettori ricorderanno che dopo aver frequentato l'Accademia Ninja, Naruto ha acquisito il grado di Genin ed in seguito prese parte all'Esame di Selezione dei Chunin. Purtroppo però il ragazzo non venne promosso ed, a causa di alcuni eventi accaduti in seguito, prese parte ad diverse missioni e sessioni di allenamento che gli impedirono di riprovare ad ottenere il titolo.

Dopo il timeskip ed il ritorno al Villaggio della Foglia, il protagonista scoprì che molti dei suoi coetanei riuscirono a conseguire l'esame ed alcuni di loro furono persino in grado di raggiungere il livello di Jonin, già posseduto da personaggi come Kakashi ed altri abili ninja a cui viene spesso affidato il compito di coordinare le squadre di Genin.

Sapendo che nella storia attualmente narrata Naruto ricopre il ruolo del Settimo Hokage, e quindi il livello più alto a cui uno shinobi possa ambire, un appassionato si è chiesto come sarebbe potuto apparire il ninja una volta raggiunto il grado di Jonin. Tramite le immagini riportate in fondo a questa news scopriamo l'aspetto del ragazzo con indosso la tipica divisa dei guerrieri di Konoha mentre è impegnato in una missione in un periodo che si posiziona temporalmente tra la storia narrata nella prima serie dell'opera e quella del sequel.

