Naruto: l'illusione infuocata di Itachi Uchiha in questa statuetta da quasi 500 euro

Nel mondo di Naruto creato da Masashi Kishimoto esiste una forma di energia alternativa chiamata chakra, che scorre nel corpo di ogni individuo attraverso un particolare sistema circolatorio. Ciò permette a ogni persona di disporre di poteri particolari, a volte anche genetici, tra arti ninja, arti illusorie, arti marziali e non solo.

Ci sono anche arti oculari in Naruto che donano poteri particolari. La più famosa è senza dubbio lo Sharingan, l'occhio rosso e nero in dote al clan Uchiha, con ogni membro che può risvegliarlo in particolari condizioni. Uno dei ninja più forti a essere nati in questo clan è Itachi, che tra l'altro è anche uno dei personaggi di Naruto più amati. Essendo apparso molto spesso durante la storia, Itachi Uchiha ha dato prova più volte delle proprie abilità, che si dividono tra arti magiche e arti illusorie, sfruttate queste ultime perlopiù grazie al Mangekyo Sharingan.

Flower Studio ha voluto omaggiare questo aspetto del ninja rinnegato del Villaggio della Foglia, proponendo una statuetta di Itachi Uchiha dal costo di 450 euro. Disponibile nella versione 1 a 4, alta ben 59 centimetri di altezza e con il prezzo già menzionato, e in versione 1 a 6, alta 39 centimetri e al costo più basso di 295 euro, sarà disponibile nel terzo trimestre del 2023 e vedrà Itachi tra le fiamme mentre il suo corpo si scompone in tanti corvi infiammati.

Gli abiti che indossa sono quelli dell'Akatsuki, l'organizzazione che si veste di nero con nuvole rosse stampate, e con un copricapo di paglia e con i campanellini, che in questo momento si sta togliendo. Si notano tanti dettagli, come l'anello nella mano destra, i tratti sul volto e la mano con un kunai che sbuca dal cappotto. Un Itachi in fiamme e illusorio pronto a conquistare chiunque.