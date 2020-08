Naruto: l'importanza di Kakashi per il ninja mostrata in una magnifica illustrazione

Nel corso dei 700 capitoli di Naruto , Masashi Kishimoto ci ha reso partecipi dell'incredibile crescita del giovane ninja di Konoha, che dal pagliaccio della classe è riuscito a coronare il suo sogno diventato l'Hokage. Naruto si è impegnato molto per raggiungere il suo obiettivo, ma senza alcune figure di riferimento non ci sarebbe mai riuscito.

Vanno infatti considerati tutti gli allenamenti e gli insegnamenti ricevuti da Iruka, Kakashi e Jiraiya, che oltre ad essere dei maestri molto pazienti, si sono dimostrati abili shinobi in svariate occasioni. Ad esercitare più influenza sulle attitudini di Naruto, sono stati sicuramente Kakashi, con cui appena uscito dall'Accademia Ninja ha cominciato a svolgere le prime vere missioni al fianco di Sasuke e Sakura, e il potente e compianto ninja leggendario.

È stato grazie a queste figure quasi paterne che Naruto è stato in grado di spianare il cammino per divenire Hokage, e per celebrare il passaggio di testimone del titolo tra Kakashi e il suo allievo, il fan @kakashixy ha postato il video che potete trovare in fondo alla pagina, dove troviamo due illustrazioni con i due ninja rappresentati di spalle, con Kakashi vicino al suo allievo quando era ancora un genin, e poi quando è finalmente riuscito a vestire le vesti dell'Hokage.

