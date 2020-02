Naruto: un impressionante cosplay di Orochimaru da mettere i brividi compare sul web

Naruto, la serie ideata da Masashi Kishimoto, nel corso degli anni ha avuto diverse saghe che si sono susseguite le une alle altre e questo ha inevitabilmente fatto si che ci fossero vari antagonisti di spessore. Oltre a Obito, Madara e nel finale Kaguya, prima ancora abbiamo visto Pain, ma quello che è rimasto più nel cuore è stato Orochimaru.

L'ex ninja del Villaggio della Foglia, compagno dell'Eremita dei Rospi Jiraiya, alunno del Terzo Hokage, nonché uno dei tre ninja leggendari, nella prima parte della serie ha seminato paura e panico tra le file dei nostri eroi. Ha attaccato Konoha, ha ucciso il suo maestro e per finire ha rapito Sasuke Uchiha pronto a seguirlo pur di raggiungere il potere.

I fattori che hanno fatto di Orochimaru uno dei personaggi più amati della serie è senza ombra di dubbio il suo aspetto particolare, quanto il suo carattere altezzoso e un fuori dagli schemi. E se in un primo momento si poteva pensare che uno come lui non avrebbe mai trovato la via della redenzione, alla fine ci si è dovuti ricredere. Perché dopo che il ninja è stato ucciso da Sasuke e assorbito da Kabuto, è ritornato alla vita durante la Quarta Guerra Ninja, però con intenti del tutto diversi, senza più alcuna malvagità. Anzi, nella saga sequel Boruto: Naruto Next Generations ha anche un figlio che milita tra le file del Villaggio della Foglia: Mitsuki.

Perché parliamo di Orochimaru?

Ebbene, lo facciamo in quanto su Reddit un utente ha scovato un favoloso cosplay dal realismo e dalla perfezione rara, proprio dell'allievo del Terzo Hokage. Come potete vedere dal post pubblicato da SyberGuts e che potete trovare in calce all'articolo, la foto del cosplayer viene messe a confronto con quella del personaggio originale disegnato da Kishimoto, evidenziando una somiglianza fuori da qualsiasi schema.

