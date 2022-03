Naruto: che impressione ha Sasuke di Sakura? Lo spiega il doppiatore dell'Uchiha

Oltre Naruto Uzumaki, ci sono stati altri personaggi fondamentali nella storia di Masashi Kishimoto. Non è un segreto che il rivale di sempre, Sasuke Uchiha, sia stato portato sul piedistallo dal suo creatore, visto anche il tempo in cui è apparso rispetto ad altri personaggi. A completare il gruppo, ci ha pensato Sakura Haruno.

Il terzetto di protagonisti di Naruto ha sempre avuto dinamiche particolari, dato che Naruto soffriva la rivalità con Sasuke sia nella via dei ninja che in quella dell'amore, mentre Sasuke pensava alla vendetta e Sakura aveva occhi solo per l'Uchiha. Cosa ne pensa Sasuke del modo in cui Sakura lo guardava? Lo spiega Sugiyama, storico doppiatore giapponese che ha dato la voce al rivale di Naruto.

"Dal punto di vista di Sasuke, la vedeva come una ragazza che gli sarebbe andata dietro pur non conoscendolo bene. Ma poi la Sakura interiore smise di apparire, indicando che diceva sempre di più ciò che pensava davvero. Sasuke era il tipo di personaggio che non voleva persone vicine, che aveva questi momenti di vulnerabilità. Era il tipo da 'non perdere il tuo tempo preoccupandoti per me'. Per me, Sasuke è una brava persona che dà se stesso alla famiglia e pensa sempre agli altri. A causa degli eventi traumatici della sua infanzia, c'è una parte di lui che si chiude dal mondo esterno mettendosi in un guscio, quindi in realtà è grato a Sakura per ciò che ha fatto. Comunque, lui voleva che lei lo lasciasse stare nel passato. Certo, non si esprimeva a parole, quindi penso che all'epoca questi fossero i suoi pensieri." Concordate con le parole del doppiatore?

Con le light novel di Boruto e Naruto, sono stati rivelati molti altri dettagli sul rapporto di Sasuke e Sakura, specie da adulti.