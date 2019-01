Naruto: in arrivo una figure in edizione limitata dedicata al maestro Kakashi

Nelle scorse ore è trapelata sui social la notizia relativa a una figure da collezione in edizione limitata ispirata alla nota serie Naruto, creata da Masashi Kishimoto, che andrà a raffigurare uno dei personaggi più amati dai fan: Kakashi Hatake.

Naruto è ormai finito da un po', e il suo erede, Boruto: Naruto Next Generations, sta piano piano cercando di raccoglierne il lascito assumendo al contempo una sua identità propria. I risultati al momento sono ancora altalenanti, ma le possibilità per migliorare ci sono tutte, e i fan di lungo corso dell'opera di Masashi Kishimoto seguiranno sicuramente gli sviluppi del suddetto sequel.

Intanto, per tutti coloro che sentono la mancanza dell'opera originale, abbiamo il piacere di annunciarvi che sta per arrivare sul mercato una nuova figure da collezione dedicata al nostro mondo di ninja preferito. Stiamo parlando di una statuetta in edizione limitata, che verrà prodotta in soli 398 pezzi, creata dal noto MH Studio e raffigurante uno dei personaggi più amati in assoluto dagli appassionati: Kakashi Hatake.

Il prodotto avrà un'altezza, inclusa la base, di trentuno centimetri, per una scala che ci restituirà il ninja dai capelli grigi in un settimo delle sue dimensioni reali. La figure, realizzata in resina, arriverà sul mercato tra l'aprile e il giugno di questo 2019, e costerà una cifra approssimativa di duecento euro.

Come potete vedere voi stessi nell'immagine che è contenuta nel post Twitter dell'utente Boruto Explorer (riportata in calce alla presente notizia), l'oggetto da collezione ci presenta Kakashi in una delle sue pose classiche: la mano destra sta infatti sollevando la benda che gli copre costantemente l'occhio sinistro, che come i fan sicuramente ricorderanno nasconde lo Sharingan donatogli dall'amico Obito prima della sua presunta dipartita.

Ovviamente si tratta di qualcosa che ogni appassionato di Naruto vorrà aggiungere alla sua personale collezione, fosse solo per il fondamentale ruolo che il personaggio ricopre per la formazione non solo del protagonista, ma anche dell'amico e rivale Sasuke. Senza contare poi il peso preponderante ricoperto nell'arco narrativo conclusivo, in cui il suo passato si interseca profondamente con le sorti del mondo.